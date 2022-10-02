Клаус - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Клаус
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Клаус
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 января 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|9
|0
|0
|1
|0
|Ботафого
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.11.2022
|62' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|83' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|82' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|20.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|6'
|11.09.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|05.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11'
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|31.07.2022
|46' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|90' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|74'
|16.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|14.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)