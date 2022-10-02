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    Клаус - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вильям
    Фамилия Клаус
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 января 1994 (29 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 9 0 0 1 0
    Ботафого 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    10.11.2022 62' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    06.11.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    28.10.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.10.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:0 Сеара (Форталеза)
    17.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 83' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    06.10.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 82' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    29.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.09.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    6'
    11.09.2022 1' -90' Коритиба (Коритиба) 2:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    05.09.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.08.2022 1' -90' Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11'
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    31.07.2022 46' -90' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    21.07.2022 Был в запасе Сантос (Сан-Паулу) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    11.07.2022 90' -90' Куяба (Куяба) 2:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    05.07.2022 Был в запасе Брагантино (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    26.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    20.06.2022 1' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    74'
    16.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:0 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    14.06.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Аваи (Флорианополис)
    10.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.05.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    22.05.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    16.05.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:1 Форталеза (Форталеза)
    08.05.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    25.04.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 Был в запасе Сеара (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    10.04.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:3 Коринтианс (Сан-Паулу)
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