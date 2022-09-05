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    Рхалдней - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Норберто
    Фамилия Гомес
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Родной город Ресифе
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 ноября 1998 (24 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 82' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    06.11.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.11.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:3 Сантос (Сан-Паулу)
    17.10.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    11.10.2022 83' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    06.10.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 3:2 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    02.10.2022 83' -90' Аваи (Флорианополис) 1:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    29.09.2022 Был в запасе Коринтианс (Сан-Паулу) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    20.09.2022 1' -61' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    58'
    05.09.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:2 Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
    27.08.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 2:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22.08.2022 69' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    07.08.2022 66' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    31.07.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 4:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.07.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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