|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|14
|7
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.06.2009
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|5:2
|Ангушт (Назрань)
|44' 85'
|14.06.2009
|1' -90'
|Дагдизель (Махачкала)
|4:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|37' 69'
|05.06.2009
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Астрахань (Астрахань)
|53' 54' 29'
|27.05.2009
|7' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|13.05.2009
|1' -63'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|29'
|07.05.2009
|57' -90'
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|30.04.2009
|58' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Армавир (Армавир)
|64'
|24.04.2009
|76' -90'
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|11.04.2009
|79' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|05.04.2009
|80' -90'
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)