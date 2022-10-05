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    Никита Салтыков - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Андреевич
    Фамилия Салтыков
    Команда Акрон
    Состав Основной
    Родной город Волгодонск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 августа 2004 (18 лет)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 60' - 90' Акрон 0:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:2 Звезда (Санкт-Петербург)
    02.11.2022 83' -90' Родина (Москва) 3:4 Звезда (Санкт-Петербург)
    05.10.2022 63' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 2:0 Велес (Москва)
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