Никита Салтыков - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Салтыков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгодонск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Никита
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Салтыков
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волгодонск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|60' - 90'
|Акрон
|0:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|83' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|05.10.2022
|63' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)