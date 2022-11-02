Уэсли Ната - статистика
#33 | Полузащитник
|Имя
|Уэсли
|Фамилия
|Ната
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Уэсли
|Фамилия
|Ната
|Команда
|Родина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Порту-Алегри
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Родина
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|46' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)