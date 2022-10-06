Брэдли Финк - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Финк
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Брэдли
|Фамилия
|Финк
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 65'
|Люцерн
|0:1
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 68'
|Лугано
|2:2
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 22 тур
|68'
|23.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|03.11.2022
|1' -81'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|58' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.10.2022
|1' -64'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|30'
|06.10.2022
|70' -90'
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|15.09.2022
|73' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|08.09.2022
|1' -64'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)