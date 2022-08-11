Арнау Комас - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Арнау
|Фамилия
|Комас
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Арнау
|Фамилия
|Комас
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Базель (Базель)
|03.11.2022
|1' -90'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|27.10.2022
|1' -72'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.10.2022
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|06.10.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|62'
|15.09.2022
|1' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|58'
|08.09.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|25.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|1' -103'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|1' -68'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|1' -77'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)