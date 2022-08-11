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    Арнау Комас - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Арнау
    Фамилия Комас
    Команда Базель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 2000 (22 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 Был в запасе Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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