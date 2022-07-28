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    Амаду Думбуя - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Амаду
    Фамилия Думбуя
    Команда Юргорден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 2002 (20 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юргорден 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 1' -90' Юргорден (Стокгольм) 3:2 Мольде (Мольде)
    08.09.2022 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 0:0 Юргорден (Стокгольм)
    23.08.2022 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 3:2 Юргорден (Стокгольм)
    17.08.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 3:0 АПОЭЛ (Никосия)
    11.08.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 3:1 Сепси (Сфынту-Георге)
    04.08.2022 Был в запасе Сепси (Сфынту-Георге) 1:3 Юргорден (Стокгольм)
    28.07.2022 Был в запасе Юргорден (Стокгольм) 2:0 Риека (Риека)
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