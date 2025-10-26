Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Амаду Думбуя - статистика

Актобе
12 октября 2002 (23)
#12 | Нападающий
172 см
Гвинея
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Актобе
19
1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Актобе
2 : 2
26.10.2025
Ордабасы
1' - 66'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
5 : 3
19.10.2025
Актобе
1' - 46'
13, 40'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
1 : 0
27.09.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау
2 : 1
20.09.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
1 : 0
14.09.2025
Актобе
1' - 46'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
3 : 2
24.08.2025
Жетысу
1' - 90'
59'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
2 : 1
17.08.2025
Окжетпес
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Елимай
2 : 1
10.08.2025
Актобе
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Актобе
0 : 1
03.08.2025
Женис
1' - 60'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
73' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
63' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Туран
0 : 3
29.06.2025
Актобе
1' - 46'
5'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
22.06.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Актобе
1 : 2
30.05.2025
Кайрат
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
2 : 1
25.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Окжетпес
1 : 3
17.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Актобе
1 : 0
11.05.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Женис
0 : 1
03.05.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
2 : 0
19.04.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Актобе
4 : 1
06.04.2025
Кайсар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Актобе
2 : 1
09.03.2025
Туран
Был в запасе
Главные новости
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
1
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
2
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
4
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
5
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
8
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
16
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+