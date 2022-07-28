Амаду Думбуя - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Думбуя
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Амаду
|Фамилия
|Думбуя
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|23.08.2022
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|3:2
|Юргорден (Стокгольм)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)