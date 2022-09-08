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    Саймон Пауэр - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Саймон
    Фамилия Пауэр
    Команда Шэмрок Роверс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 мая 1998 (24 года)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шэмрок Роверс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 65' -90' Юргорден (Стокгольм) 1:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    15.09.2022 Был в запасе Гент (Гент) 3:0 Шэмрок Роверс (Дублин)
    08.09.2022 Был в запасе Шэмрок Роверс (Дублин) 0:0 Юргорден (Стокгольм)
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