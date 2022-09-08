Саймон Пауэр - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Саймон
|Фамилия
|Пауэр
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Имя
|Саймон
|Фамилия
|Пауэр
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1998 (24 года)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|65' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|3:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)