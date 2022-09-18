Вальдемар Андреасен - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Вальдемар
|Фамилия
|Андреасен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2005 (18 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Вальдемар
|Фамилия
|Андреасен
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 2005 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд
|0:1
|Брондбю
|Дания. Суперлига, 19 тур
|23.02.2023
|1' - 46'
|Мидтьюлланд
|0:4
|Спортинг
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|20.02.2023
|Был в запасе
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 46'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:1
|Брондбю (Бреннбю)
|20.02.2023
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|0:0
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|07.11.2022
|59' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:0
|Нордшелланд (Фарум)
|31.10.2022
|68' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)