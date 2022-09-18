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    Вальдемар Андреасен - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Вальдемар
    Фамилия Андреасен
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 2005 (18 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Мидтьюлланд 0:1 Брондбю Дания. Суперлига, 19 тур
    23.02.2023 1' - 46' Мидтьюлланд 0:4 Спортинг Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    20.02.2023 Был в запасе Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    16.02.2023 1' - 46' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
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