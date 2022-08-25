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    Мухамед Диоп - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Мухамед
    Фамилия Диоп
    Команда Шериф
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 сентября 2000 (22 года)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    45' 47'
    16.02.2023 1' - 90' Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
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