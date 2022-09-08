Чарли Макнил - статистика
#56 | Нападающий
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Макнил
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Чарли
|Фамилия
|Макнил
|Команда
|Манчестер Юнайтед
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 сентября 2003 (19 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|84' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)