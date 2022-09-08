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    Чарли Макнил - статистика

    #56 | Нападающий
    Имя Чарли
    Фамилия Макнил
    Команда Манчестер Юнайтед
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 сентября 2003 (19 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Манчестер Юнайтед 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2022 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 0:2 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    08.09.2022 84' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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