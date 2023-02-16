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    Матеуш Жуковски - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Матеуш
    Фамилия Жуковски
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 ноября 2001 (21 год)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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