Матеуш Жуковски - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Жуковски
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Матеуш
|Фамилия
|Жуковски
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч