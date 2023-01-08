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    Густаф Нильссон - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Густаф
    Фамилия Нильссон
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 мая 1997 (25 лет)
    Рост 196
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 87' Юнион СЖ 2:1 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    25.02.2023 1' - 90' Вестерло 4:2 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    18.02.2023 78' - 90' Юнион СЖ 2:4 Стандард Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    90'
    10.02.2023 67' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 18 5 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -87' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Эйпен (Эйпен)
    25.02.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.02.2023 78' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:4 Стандард (Льеж)
    90'
    10.02.2023 67' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 64' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    81'
    28.01.2023 1' -83' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    24' 65'
    21.01.2023 1' -83' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    78'
    18.01.2023 1' -87' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    82'
    15.01.2023 72' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    08.01.2023 78' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 78' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    90'
    30.10.2022 64' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22.10.2022 75' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 74' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    09.10.2022 80' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    18.09.2022 62' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    11.09.2022 83' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
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