Густаф Нильссон - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Густаф
|Фамилия
|Нильссон
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Густаф
|Фамилия
|Нильссон
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 87'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|4:2
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|18.02.2023
|78' - 90'
|Юнион СЖ
|2:4
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|90'
|10.02.2023
|67' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|18
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -87'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.02.2023
|78' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:4
|Стандард (Льеж)
|90'
|10.02.2023
|67' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|64' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|81'
|28.01.2023
|1' -83'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|24' 65'
|21.01.2023
|1' -83'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|78'
|18.01.2023
|1' -87'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|82'
|15.01.2023
|72' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|08.01.2023
|78' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|78' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|90'
|30.10.2022
|64' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22.10.2022
|75' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|19.10.2022
|74' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|09.10.2022
|80' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|62' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11.09.2022
|83' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)