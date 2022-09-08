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    Кахим Паррис - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кахим
    Фамилия Паррис
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Кингстон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 2000 (23 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    27.10.2022 76' -90' АЕК (Ларнака) 3:3 Динамо (Киев)
    06.10.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    15.09.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 0:1 АЕК (Ларнака)
    08.09.2022 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 2:1 Динамо (Киев)
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