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    Лукас Кардосо - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Кардосо
    Команда Балкани
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кызыл-Жар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.03.2022 Был в запасе Тобол (Костанай) 2:0 Кызыл-Жар (Петропавловск)
    10.03.2022 86' -90' Кызыл-Жар (Петропавловск) 0:1 Шахтер (Караганда)
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