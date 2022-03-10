Лукас Кардосо - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Кардосо
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.03.2022
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|10.03.2022
|86' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|0:1
|Шахтер (Караганда)