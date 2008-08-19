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    Михаил Мустафин - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Отчество Федорович
    Фамилия Мустафин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июля 1983 (39 лет)
    Рост 172
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.08.2008 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 2:0 Волга (Ульяновск)
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