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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Амед
Лумбард Деллова
Статистика
€ 1,50 млн
Лумбард Деллова - статистика
Амед
1 января 1999 (27)
#5 | Защитник
181 см
Косово
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
1' - 90'
64'
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 90'
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Лига наций 2026/2027
Турция. Суперлига 2026/2027
Болгария. Первая лига 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Косово
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
1' - 90'
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
1' - 90'
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