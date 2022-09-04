Жюльен Дюранвиль - статистика
#16 | Нападающий
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Дюранвиль
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2006 (16 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Жюльен
|Фамилия
|Дюранвиль
|Команда
|Боруссия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2006 (16 лет)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|23.10.2022
|61' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|09.10.2022
|1' -30'
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|02.10.2022
|1' -68'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|45'
|18.09.2022
|18' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)