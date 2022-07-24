Ишак Абдулразак - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Ишак
|Фамилия
|Абдулразак
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|165
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Ишак
|Фамилия
|Абдулразак
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|165
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Андерлехт
|
3:1
(3:0)п
|Лудогорец
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Лудогорец
|1:0
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.2022
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|04.09.2022
|78' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|30.07.2022
|1' -34'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|7' 34'
|24.07.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)