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    Ишак Абдулразак - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Ишак
    Фамилия Абдулразак
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 2002 (20 лет)
    Рост 165
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Андерлехт 3:1
    (3:0)п         		Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Лудогорец 1:0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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