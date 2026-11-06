Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 12 тур
62' - 90'
69'
76'
79, 83'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 12 тур
62' - 90'
69'
76'
79, 83'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Австрия. Бундеслига, 1 тур