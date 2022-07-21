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    Антони Козубал - статистика

    #43 | Полузащитник
    Имя Антони
    Фамилия Козубал
    Команда Лех
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 августа 2004 (18 лет)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лех 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт (Буде) 0:0 Лех (Познань)
    08.09.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 4:3 Лех (Познань)
    25.08.2022 Был в запасе Дюделанж (Дюделанж) 1:1 Лех (Познань)
    18.08.2022 Был в запасе Лех (Познань) 2:0 Дюделанж (Дюделанж)
    04.08.2022 Был в запасе Викингур (Рейкьявик) 1:0 Лех (Познань)
    28.07.2022 Был в запасе Динамо (Батуми) 1:1 Лех (Познань)
    21.07.2022 88' -90' Лех (Познань) 5:0 Динамо (Батуми)
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