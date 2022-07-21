Антони Козубал - статистика
#43 | Полузащитник
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Козубал
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Антони
|Фамилия
|Козубал
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 августа 2004 (18 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|28.07.2022
|Был в запасе
|Динамо (Батуми)
|1:1
|Лех (Познань)
|21.07.2022
|88' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)