Радослав Муравски - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Муравски
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гливице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Муравски
|Команда
|Лех
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гливице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|1' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лех
|12
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.02.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)
|34'
|03.11.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|3:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|27.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|Лех (Познань)
|74'
|13.10.2022
|1' -85'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|1:1
|Лех (Познань)
|06.10.2022
|1' -60'
|Лех (Познань)
|0:0
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|15.09.2022
|58' -90'
|Лех (Познань)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|08.09.2022
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:3
|Лех (Познань)
|85'
|25.08.2022
|1' -68'
|Дюделанж (Дюделанж)
|1:1
|Лех (Познань)
|18.08.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|2:0
|Дюделанж (Дюделанж)
|11.08.2022
|1' -87'
|Лех (Познань)
|4:1
|Викингур (Рейкьявик)
|78'
|04.08.2022
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Лех (Познань)
|71'
|21.07.2022
|1' -90'
|Лех (Познань)
|5:0
|Динамо (Батуми)