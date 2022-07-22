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    Дарио Крайкер - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Дарио
    Фамилия Крайкер
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 января 2003 (20 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аустрия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:1 Альтах (Альтах)
    23.10.2022 Был в запасе ЛАСК (Линц) 2:2 Аустрия (Вена)
    02.10.2022 1' -73' Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    63'
    11.09.2022 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 0:3 Аустрия (Вена)
    03.09.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:2 Аустрия Л (Лустенау)
    28.08.2022 Был в запасе Аустрия К (Клагенфурт) 3:3 Аустрия (Вена)
    21.08.2022 Был в запасе Вольфсберг (Вольфсберг) 1:2 Аустрия (Вена)
    07.08.2022 87' -90' Альтах (Альтах) 3:2 Аустрия (Вена)
    31.07.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 1:1 ЛАСК (Линц)
    22.07.2022 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 3:0 Аустрия (Вена)
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