Дарио Крайкер - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Крайкер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2003 (20 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Дарио
|Фамилия
|Крайкер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 января 2003 (20 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Альтах (Альтах)
|23.10.2022
|Был в запасе
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|02.10.2022
|1' -73'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|63'
|11.09.2022
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|0:3
|Аустрия (Вена)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия К (Клагенфурт)
|3:3
|Аустрия (Вена)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Аустрия (Вена)
|07.08.2022
|87' -90'
|Альтах (Альтах)
|3:2
|Аустрия (Вена)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)