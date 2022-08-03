Ианис Стоица - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ианис
|Фамилия
|Стоица
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Ианис
|Фамилия
|Стоица
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бухарест
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|46' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|27.10.2022
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|13.10.2022
|67' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:5
|Силькеборг (Силькеборг)
|06.10.2022
|46' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|ФКСБ (Бухарест)
|15.09.2022
|90' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|25.08.2022
|Был в запасе
|Викинг (Ставангер)
|1:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|86' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|90'
|11.08.2022
|87' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|03.08.2022
|Был в запасе
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|1' -59'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Сабуртало (Тбилиси)
|21.07.2022
|86' -90'
|Сабуртало (Тбилиси)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)