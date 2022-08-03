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    Ианис Стоица - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ианис
    Фамилия Стоица
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Родной город Бухарест
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 декабря 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
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