Ноа Науйокс - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Науйокс
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ноа
|Фамилия
|Науйокс
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Экселсиор
|4
|0
|0
|0
|0
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -70'
|Экселсиор (Роттердам)
|1:4
|Спарта (Роттердам)
|25.02.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|19.02.2023
|80' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:3
|НЕК (Неймеген)
|10.02.2023
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Экселсиор (Роттердам)
|04.02.2023
|83' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.10.2022
|80' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|16.10.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|3:0
|Спарта (Роттердам)
|21.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)