Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,50 млн

Ноа Науйокс - статистика

Экселсиор
2 мая 2002 (24)
#10 | Полузащитник
183 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Экселсиор
31
10
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 3
17.05.2026
Экселсиор
1' - 86'
62'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
1' - 69'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Гронинген
2 : 3
02.05.2026
Экселсиор
1' - 77'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
5 : 0
26.04.2026
Утрехт
1' - 85'
17'
11'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Зволле
2 : 2
12.04.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Экселсиор
0 : 2
04.04.2026
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
1' - 90'
57'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Фейеноорд
2 : 1
15.03.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 2
07.03.2026
Херенвен
1' - 90'
74'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Экселсиор
0 : 1
01.03.2026
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Фортуна
2 : 1
20.02.2026
Экселсиор
1' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Экселсиор
1 : 2
14.02.2026
АЗ Алкмаар
1' - 69'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
1' - 14'
13'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Экселсиор
2 : 2
01.02.2026
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
0 : 0
24.01.2026
Экселсиор
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
21.01.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Экселсиор
2 : 2
17.01.2026
Телстар
1' - 82'
81'
72'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
5 : 1
10.01.2026
Экселсиор
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Экселсиор
2 : 1
20.12.2025
Зволле
1' - 90'
20'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Экселсиор
0 : 2
05.12.2025
Гронинген
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
1' - 90'
23'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
1 : 2
22.11.2025
Экселсиор
1' - 90'
37, 46'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
1 : 2
08.11.2025
Хераклес
1' - 66'
8'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
2 : 2
01.11.2025
Экселсиор
60' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
2 : 1
04.10.2025
Экселсиор
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 2
27.09.2025
ПСВ
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Волендам
1 : 2
20.09.2025
Экселсиор
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Экселсиор
0 : 1
14.09.2025
Спарта
1' - 65'
37'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Утрехт
4 : 1
24.08.2025
Экселсиор
1' - 71'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
1 : 2
16.08.2025
Фейеноорд
1' - 67'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
НЕК
5 : 0
09.08.2025
Экселсиор
1' - 71'
Главные новости
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
1
Названы два соперника, которых Роналду не смог одолеть
11:31
1
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
2
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
7
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
11
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
9
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
5
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+