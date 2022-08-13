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    Ноа Науйокс - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Ноа
    Фамилия Науйокс
    Команда Фейеноорд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 2002 (20 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
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