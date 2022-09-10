Самсон Байду - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Байду
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Самсон
|Фамилия
|Байду
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грац
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 марта 2004 (18 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|29.10.2022
|88' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Альтах (Альтах)
|2:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)