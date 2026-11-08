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Лига 1 2025/2026
Команды
Ланс
Самсон Байду
Статистика
€ 25 млн
Самсон Байду - статистика
Ланс
31 марта 2004 (22), Грац
#6 | Защитник
187 см
Австрия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
1' - 90'
34'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
1' - 90'
75'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
1' - 46'
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
60' - 90'
77'
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
0 : 2
13.10.2026
Спортинг
1' - 58'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Суперкубок Франции 2026
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Австрия. Бундеслига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ланс
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
1' - 90'
34'
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
1' - 46'
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
0 : 2
13.10.2026
Спортинг
1' - 58'
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