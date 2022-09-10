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    Самсон Байду - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Самсон
    Фамилия Байду
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Родной город Грац
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 марта 2004 (18 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Тироль 1:3 Зальцбург Австрия. Бундеслига, 18 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе Тироль (Ваттенс) 1:3 Зальцбург (Зальцбург)
    29.10.2022 88' -90' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    08.10.2022 Был в запасе Альтах (Альтах) 2:3 Зальцбург (Зальцбург)
    10.09.2022 Был в запасе Рид (Рид) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
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