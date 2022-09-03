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    Дижон Камери - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Дижон
    Фамилия Камери
    Команда Зальцбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 апреля 2004 (18 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2022 1' -64' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Хартберг (Хартберг)
    18.09.2022 1' -25' Зальцбург (Зальцбург) 1:1 Рапид (Вена)
    10.09.2022 1' -46' Рид (Рид) 0:3 Зальцбург (Зальцбург)
    03.09.2022 1' -61' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Тироль (Ваттенс)
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