Дижон Камери - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Дижон
|Фамилия
|Камери
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Дижон
|Фамилия
|Камери
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 апреля 2004 (18 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2022
|1' -64'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Хартберг (Хартберг)
|18.09.2022
|1' -25'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -46'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|1' -61'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)