Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Дижон Камери - статистика

Краковия
20 апреля 2004 (22)
#70 | Полузащитник
181 см
Австрия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Был в запасе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Был в запасе
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
1' - 46'
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Был в запасе
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
3 : 1
10.10.2026
Заглембе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альтах
22
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
0 : 0
23.05.2025
Альтах
68' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
2 : 2
10.05.2025
Грацер
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
2 : 0
04.05.2025
Альтах
1' - 75'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Альтах
3 : 0
26.04.2025
Тироль
1' - 83'
45'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Тироль
1 : 0
22.04.2025
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Альтах
1 : 1
19.04.2025
Хартберг
1' - 87'
61'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
1 : 0
12.04.2025
Альтах
1' - 86'
17'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия К
2 : 3
05.04.2025
Альтах
1' - 69'
40'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
0 : 2
28.03.2025
ЛАСК
1' - 73'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
2 : 2
16.03.2025
Альтах
1' - 81'
11'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
1 : 1
09.03.2025
Зальцбург
1' - 68'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
5 : 0
01.03.2025
Альтах
1' - 80'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия
3 : 0
08.12.2024
Альтах
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Альтах
1 : 1
30.11.2024
Штурм
1' - 87'
62'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Вольфсберг
2 : 0
24.11.2024
Альтах
1' - 46'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 2
10.11.2024
ЛАСК
1' - 54'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 0
03.11.2024
Альтах
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
2 : 2
26.10.2024
Аустрия К
1' - 60'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
2 : 1
19.10.2024
Альтах
1' - 76'
46'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 1
06.10.2024
Рапид
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Хартберг
2 : 0
29.09.2024
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Грацер
1 : 1
15.09.2024
Альтах
60' - 90'
Главные новости
Галактионов покинул «Локо», «Краснодар» разгромил ЦСКА, Максименко снова удалили. Главное за неделю
01:36
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
01:23
1
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
1
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
4
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
5
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
5
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
5
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
6
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+