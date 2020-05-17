Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Абдуллах Йигитер - статистика

Антальяспор
20 февраля 2000 (26)
#21 | Вратарь
189 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
73'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
1' - 90'
70'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Был в запасе
66'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
4 : 2
10.04.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 0
05.04.2026
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.03.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
2 : 2
01.03.2026
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
3 : 1
13.02.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
30.01.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
1 : 4
13.12.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 2
30.11.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
0 : 0
24.11.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 3
08.11.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
0 : 4
26.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
3 : 2
19.10.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 2
13.09.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
1 : 0
24.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 90'
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
1
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
5
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
8
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
8
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+