Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бурак Йылмаз - статистика

Завершил карьеру
27 ноября 1995 (30), Стамбул
#15 | Защитник
185 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
27
1
0
10
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
1' - 85'
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
76' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантеп
2 : 1
13.04.2025
Хатайспор
1' - 71'
31'
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
1' - 77'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
31' - 90'
55'
74'
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 2
08.03.2025
Хатайспор
81' - 90'
89'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
1' - 90'
21'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
77' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Хатайспор
1 : 1
17.01.2025
Галатасарай
88' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
1' - 90'
15'
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
1 : 1
15.12.2024
Гезтепе
1' - 77'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
73' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
67' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
58' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
65' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 81'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 1
09.08.2024
Хатайспор
1' - 90'
79'
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
1
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
5
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
8
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
8
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+