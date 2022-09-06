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    Алехандро Бернабеи - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Алехандро
    Фамилия Бернабеи
    Команда Селтик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 2000 (22 года)
    Рост 169
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 Был в запасе Селтик 4:0 Абердин Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 5:1 Селтик (Глазго)
    25.10.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:1 Шахтер (Донецк)
    11.10.2022 80' -90' Селтик (Глазго) 0:2 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    05.10.2022 Был в запасе РБ Лейпциг (Лейпциг) 3:1 Селтик (Глазго)
    14.09.2022 Был в запасе Шахтер (Донецк) 1:1 Селтик (Глазго)
    06.09.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:3 Реал (Мадрид)
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