Алехандро Бернабеи - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Бернабеи
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Алехандро
|Фамилия
|Бернабеи
|Команда
|Селтик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|169
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Селтик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|5:1
|Селтик (Глазго)
|25.10.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:1
|Шахтер (Донецк)
|11.10.2022
|80' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|05.10.2022
|Был в запасе
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|06.09.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:3
|Реал (Мадрид)