Маркиньос - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Винисиус
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Маркус
|Фамилия
|Винисиус
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 апреля 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|90' - 90'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 59'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|37' 33'
|21.02.2023
|Был в запасе
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -62'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)