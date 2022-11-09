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    Маркиньос - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Маркус
    Фамилия Винисиус
    Команда Норвич Сити
    Состав Основной
    Родной город Сан-Паулу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 2003 (19 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 90' - 90' Миллуолл 2:3 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 59' Норвич Сити 2:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 34 тур
    37' 33'
    21.02.2023 Был в запасе Норвич Сити 3:1 Бирмингем Сити Англия. Чемпионшип, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -62' Арсенал (Лондон) 1:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
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