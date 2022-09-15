Джакомо Фатиканти - статистика
#73 | Полузащитник
|Имя
|Джакомо
|Фамилия
|Фатиканти
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2004 (18 лет)
|Имя
|Джакомо
|Фамилия
|Фатиканти
|Команда
|Рома
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 июля 2004 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|78' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)