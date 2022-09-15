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    Джакомо Фатиканти - статистика

    #73 | Полузащитник
    Имя Джакомо
    Фамилия Фатиканти
    Команда Рома
    Состав Молодежный
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 июля 2004 (18 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2022 78' -90' ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    15.09.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
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