Виталий Бойко - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бойко
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бойко
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|10
|1
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -80'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|1' -67'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|32' 36'
|04.11.2022
|25' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:0
|Львов (Львов)
|22.10.2022
|1' -52'
|Александрия (Александрия)
|2:0
|Львов (Львов)
|18.10.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)
|25.09.2022
|1' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|11.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|27.08.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:3
|Заря (Луганск)
|12' 49'