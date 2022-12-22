Хорхе Диас - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 1989 (33 года)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Хорхе
|Фамилия
|Диас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июня 1989 (33 года)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|84'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|18
|0
|3
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|84'
|19.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.01.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|20.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -74'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|09.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|79'
|29.12.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|1' -81'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -79'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|7'
|09.11.2022
|1' -75'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|16.10.2022
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|26'
|08.10.2022
|83' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|1' -59'
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|1' -80'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|14'
|28.08.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|15' 28' 90'