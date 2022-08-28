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    Абдулла Багамаев - статистика

    #92 | Нападающий
    Имя Абдулла
    Отчество Мусаевич
    Фамилия Багамаев
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Родной город Тюмень
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 октября 2004 (18 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:2 Локомотив (Москва)
    18.09.2022 Был в запасе Спартак (Москва) 1:0 Локомотив (Москва)
    11.09.2022 Был в запасе Факел (Воронеж) 2:0 Локомотив (Москва)
    04.09.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:2 Ахмат (Грозный)
    28.08.2022 87' -90' Локомотив (Москва) 5:1 Оренбург (Оренбург)
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