Абдулла Багамаев - статистика
#92 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Отчество
|Мусаевич
|Фамилия
|Багамаев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Абдулла
|Отчество
|Мусаевич
|Фамилия
|Багамаев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 октября 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|28.08.2022
|87' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:1
|Оренбург (Оренбург)