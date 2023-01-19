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    Антонио Нуса - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Антонио
    Фамилия Нуса
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 апреля 2005 (17 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.03.2023 75' - 90' Бенфика 5:1 Брюгге Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    03.03.2023 46' - 90' Остенде 3:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 90' - 90' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 81' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    15.02.2023 Был в запасе Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 90' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 15 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 46' -90' Остенде (Остенде) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    26.02.2023 90' -90' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 81' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 90' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    29.01.2023 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    22.01.2023 1' -46' Брюгге (Брюгге) 2:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    19.01.2023 78' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Брюгге (Брюгге)
    15.01.2023 89' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Андерлехт (Брюссель)
    08.01.2023 Был в запасе Генк (Генк) 3:1 Брюгге (Брюгге)
    26.12.2022 69' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    13.11.2022 90' -90' Брюгге (Брюгге) 2:2 Антверпен (Антверпен)
    29.10.2022 1' -67' Брюгге (Брюгге) 4:2 Остенде (Остенде)
    22.10.2022 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    19.10.2022 1' -64' Брюгге (Брюгге) 3:0 Сент-Труйден (Брюссель)
    16.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    08.10.2022 57' -90' Брюгге (Брюгге) 0:2 Вестерло (Вестерло)
    01.10.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    18.09.2022 70' -90' Стандард (Льеж) 3:0 Брюгге (Брюгге)
    10.09.2022 1' -67' Серен (Серен) 0:2 Брюгге (Брюгге)
    44'
    02.09.2022 63' -90' Брюгге (Брюгге) 4:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    68'
    26.08.2022 Был в запасе Шарлеруа (Шарлеруа) 1:3 Брюгге (Брюгге)
    21.08.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
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