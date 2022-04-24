Марлон - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Марлон
|Фамилия
|Хавьер
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Марлон
|Фамилия
|Хавьер
|Команда
|Анкарагюджю
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Бешикташ
|2:1
|Анкарагюджю
|Турция. Суперлига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флуминенсе
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|05.06.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|1:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.04.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)