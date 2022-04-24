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    Марлон - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Марлон
    Фамилия Хавьер
    Команда Анкарагюджю
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Бешикташ 2:1 Анкарагюджю Турция. Суперлига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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