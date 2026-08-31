Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Копа Судамерикана 2026 Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Бразилия. Серия А 2024 Копа Судамерикана 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Турция. Суперлига 2022/2023