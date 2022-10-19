Момо Мбайе - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Момо
|Фамилия
|Мбайе
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Имя
|Момо
|Фамилия
|Мбайе
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|0:0
|Кадис
|Испания. Примера, 24 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|1:0
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 23 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Барселона
|2:0
|Кадис
|Испания. Примера, 22 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Кадис
|2:0
|Жирона
|Испания. Примера, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Жирона (Жирона)
|03.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|28.01.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|16.01.2023
|33' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|10.09.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)