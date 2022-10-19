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    Момо Мбайе - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Момо
    Фамилия Мбайе
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1998 (24 года)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 Был в запасе Реал Сосьедад 0:0 Кадис Испания. Примера, 24 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кадис 1:0 Райо Вальекано Испания. Примера, 23 тур
    19.02.2023 Был в запасе Барселона 2:0 Кадис Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 Был в запасе Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
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