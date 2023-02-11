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    Джо Уитворт - статистика

    #41 | Вратарь
    Имя Джо
    Фамилия Уитворт
    Команда Кристал Пэлас
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 февраля 2004 (19 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 26 тур
    25.02.2023 Был в запасе Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Брентфорд 1:1 Кристал Пэлас Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Англия. Премьер-лига, 23 тур
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