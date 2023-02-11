Джо Уитворт - статистика
#41 | Вратарь
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Уитворт
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 февраля 2004 (19 лет)
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Уитворт
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 февраля 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур