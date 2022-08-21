Руслан Барт - статистика
#59 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Барт
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2005 (17 лет)
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Барт
|Команда
|Акрон
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 ноября 2005 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|70' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|4:0
|Акрон (Тольятти)
|79' 90'