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    Руслан Барт - статистика

    #59 | Нападающий
    Имя Руслан
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Барт
    Команда Акрон
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 ноября 2005 (17 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акрон 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 70' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 4:0 Акрон (Тольятти)
    79' 90'
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