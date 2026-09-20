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Лига 1 2025/2026
Команды
Осер
Дэнни Намасо
Статистика
€ 6 млн
Дэнни Намасо - статистика
Осер
28 августа 2000 (26), Рединг
#10 | Нападающий
182 см
Камерун
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
1' - 87'
47'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 81'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Клубный чемпионат мира 2025
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Португалия. Примейра 2023/2024
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
5
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Осер
2 : 1
20.09.2026
Брест
1' - 87'
47'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 81'
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
3 : 1
04.09.2026
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
1 : 3
29.08.2026
Анжер
1' - 71'
42'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ланс
5 : 2
22.08.2026
Осер
1' - 77'
61'
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