Пьер Эква - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Эква
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Имя
|Пьер
|Фамилия
|Эква
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 2002 (21 год)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандерленд
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|70' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|87' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.02.2023
|81' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|11.02.2023
|75' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:0
|Рединг (Рединг)
|04.02.2023
|85' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)