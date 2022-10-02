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    Клинт Леманс - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Клинт
    Фамилия Леманс
    Команда Виборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 73' Виборг 2:2 Рандерс Дания. Суперлига, 20 тур
    10'
    26.02.2023 1' - 68' Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    20.02.2023 1' - 68' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виборг 19 5 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -73' Виборг (Виборг) 2:2 Рандерс (Рандерс)
    10'
    26.02.2023 1' -68' Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    20.02.2023 1' -68' Виборг (Виборг) 0:4 Мидтьюлланд (Хернинг)
    13.11.2022 1' -85' Брондбю (Бреннбю) 0:2 Виборг (Виборг)
    64'
    06.11.2022 1' -78' Виборг (Виборг) 1:1 Орхус (Орхус)
    30.10.2022 1' -66' Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Виборг (Виборг)
    53'
    24.10.2022 1' -83' Ольборг (Ольборг) 1:3 Виборг (Виборг)
    69' 20'
    16.10.2022 1' -66' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    07.10.2022 1' -87' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Виборг (Виборг)
    02.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Виборг (Виборг)
    18.09.2022 1' -86' Виборг (Виборг) 0:0 Брондбю (Бреннбю)
    12.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 46' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21.08.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Виборг (Виборг)
    14.08.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:0 Силькеборг (Силькеборг)
    06.08.2022 1' -78' Нордшелланд (Фарум) 1:0 Виборг (Виборг)
    31.07.2022 1' -82' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    27' 27' 33'
    24.07.2022 1' -90' Орхус (Орхус) 3:1 Виборг (Виборг)
    17.07.2022 1' -71' Виборг (Виборг) 2:1 Ольборг (Ольборг)
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