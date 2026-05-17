Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Клинт Леманс - статистика

НАК Бреда
15 сентября 1995 (31)
#8 | Полузащитник
189 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
НАК Бреда
31
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
3 : 3
17.05.2026
НАК Бреда
1' - 68'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
НАК Бреда
2 : 0
10.05.2026
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
2 : 0
02.05.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
НАК Бреда
0 : 2
25.04.2026
Аякс
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 1
12.04.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НАК Бреда
0 : 0
05.04.2026
Спарта
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Зволле
2 : 1
21.03.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
6 : 0
15.03.2026
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
НАК Бреда
3 : 3
08.03.2026
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар
3 : 0
27.02.2026
НАК Бреда
1' - 46'
26'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
НАК Бреда
1 : 0
21.02.2026
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
1' - 85'
80'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НАК Бреда
0 : 2
06.02.2026
Экселсиор
73' - 90'
89'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
НАК Бреда
2 : 2
30.01.2026
Твенте
83' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
ПСВ
2 : 2
24.01.2026
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НАК Бреда
3 : 4
17.01.2026
НЕК
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
10.01.2026
НАК Бреда
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
НАК Бреда
0 : 1
20.12.2025
Телстар
1' - 46'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
НАК Бреда
1 : 1
14.12.2025
Утрехт
1' - 67'
36'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
1 : 0
07.12.2025
НАК Бреда
73' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
1 : 0
29.11.2025
НАК Бреда
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НАК Бреда
0 : 1
22.11.2025
ПСВ
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Волендам
2 : 1
08.11.2025
НАК Бреда
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
НАК Бреда
1 : 0
01.11.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 69'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 3
24.10.2025
НАК Бреда
76' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НАК Бреда
2 : 2
18.10.2025
Зволле
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
НАК Бреда
1 : 2
03.10.2025
Гронинген
58' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Аякс
2 : 1
27.09.2025
НАК Бреда
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Твенте
2 : 2
13.09.2025
НАК Бреда
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
НАК Бреда
0 : 1
31.08.2025
АЗ Алкмаар
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
24.08.2025
НАК Бреда
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
НАК Бреда
2 : 1
17.08.2025
Фортуна
70' - 90'
88'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Фейеноорд
2 : 0
09.08.2025
НАК Бреда
80' - 90'
Главные новости
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
5
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+