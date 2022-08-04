Джастин Феризай - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Феризай
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 2005 (18 лет)
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Феризай
|Команда
|Шэмрок Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 января 2005 (18 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шэмрок Роверс
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|18.08.2022
|70' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|4:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Шкупи (Чаир)
|1:2
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|3:1
|Шкупи (Чаир)