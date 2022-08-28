Антон Царенко - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Антон
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Царенко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|162
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Антон
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Царенко
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июня 2004 (18 лет)
|Рост
|162
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|1:0
|Львов (Львов)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:2
|Динамо (Киев)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:3
|Днепр-1 (Днепр)