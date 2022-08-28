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    Антон Царенко - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Антон
    Отчество Александрович
    Фамилия Царенко
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 июня 2004 (18 лет)
    Рост 162
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Динамо 0:2 Ингулец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 46' -90' Динамо (Киев) 0:2 Ингулец (Петрово)
    11.09.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 1:0 Львов (Львов)
    03.09.2022 Был в запасе Заря (Луганск) 3:2 Динамо (Киев)
    28.08.2022 Был в запасе Динамо (Киев) 0:3 Днепр-1 (Днепр)
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