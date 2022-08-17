Валтер Скляр Эдамс - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Валтер
|Фамилия
|Скляр Эдамс
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1994 (29 лет)
|Имя
|Валтер
|Фамилия
|Скляр Эдамс
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2022
|1' -78'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|55'
|17.08.2022
|1' -76'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)
|58'