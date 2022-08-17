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    Валтер Скляр Эдамс - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Валтер
    Фамилия Скляр Эдамс
    Команда 2DROTS
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 февраля 1994 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    2DROTS 2 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2022 1' -78' Текстильщик (Иваново) 1:1
    (5:3)п    		 2DROTS (Москва)
    55'
    17.08.2022 1' -76' 2DROTS (Москва) 3:0 Чертаново (Москва)
    58'
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