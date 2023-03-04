Таха Альтикардес - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Таха
|Фамилия
|Альтикардес
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Таха
|Фамилия
|Альтикардес
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бурса
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур