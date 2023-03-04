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    Таха Альтикардес - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Таха
    Фамилия Альтикардес
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Родной город Бурса
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 августа 2003 (19 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
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