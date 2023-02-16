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    Лукаш Кубр - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Лукаш
    Фамилия Кубр
    Команда Буде-Глимт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 2004 (19 лет)
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Лех 1:0 Буде-Глимт Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Буде-Глимт 0:0 Лех Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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