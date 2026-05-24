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Чехия. Шанс Лига
Команды
Градец-Кралове
Лукаш Кубр
Статистика
€ 175 тыс
Лукаш Кубр - статистика
Градец-Кралове
25 февраля 2004 (22)
#77 | Нападающий
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Градец-Кралове
8
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Спарта
2 : 1
24.05.2026
Градец-Кралове
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
3 : 1
17.05.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
1 : 0
13.05.2026
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Яблонец
1 : 1
10.05.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Виктория
3 : 1
03.05.2026
Градец-Кралове
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Теплице
0 : 1
25.04.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Градец-Кралове
2 : 1
19.04.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Словацко
1 : 3
11.04.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Градец-Кралове
2 : 0
05.04.2026
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Градец-Кралове
1 : 0
14.03.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Градец-Кралове
0 : 3
08.03.2026
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
0 : 1
28.02.2026
Градец-Кралове
82' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Градец-Кралове
0 : 0
21.02.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Спарта
2 : 0
15.02.2026
Градец-Кралове
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Градец-Кралове
3 : 0
08.02.2026
Дукла
83' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Сигма
1 : 0
31.01.2026
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Градец-Кралове
1 : 1
13.12.2025
Млада Болеслав
87' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Пардубице
1 : 0
07.12.2025
Градец-Кралове
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Градец-Кралове
2 : 0
29.11.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Карвина
4 : 3
23.11.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Градец-Кралове
4 : 0
08.11.2025
Словацко
89' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Богемианс 1905
1 : 2
02.11.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Градец-Кралове
0 : 0
25.10.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Баник
0 : 1
19.10.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Виктория
3 : 3
05.10.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Градец-Кралове
2 : 3
27.09.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Фастав
1 : 2
20.09.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Градец-Кралове
2 : 1
14.09.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Дукла
1 : 1
30.08.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Градец-Кралове
1 : 0
24.08.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
3 : 2
16.08.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Градец-Кралове
1 : 1
10.08.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Яблонец
2 : 0
02.08.2025
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Градец-Кралове
1 : 2
26.07.2025
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Был в запасе
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