Лукаш Кубр - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Кубр
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 2004 (19 лет)
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Кубр
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 2004 (19 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч