Владислав Коротаев - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Коротаев
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Коротаев
|Команда
|2DROTS
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 мая 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|2DROTS
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2022
|78' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
(5:3)п
|2DROTS (Москва)
|17.08.2022
|1' -68'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)